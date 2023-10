Wierni mają dość i piszą do papieża. Po skandalu z gejowską orgią chcą odwołania biskupa!

Zabójstwo w Knurowie. 32-latek zginął w czasie libacji

32-letni mężczyzna został zabity w czasie libacji alkoholowej, która miała miejsce w Knurowie w sobotę, 7 października. Ok. godz. 22 policja otrzymała najpierw zgłoszenie, że na chodniku w pobliżu przejścia dla pieszych na ul. Piastów leży mężczyzna. Okazało się, że 26-latek został ciężko raniony nożem, dlatego trafił do szpitala. W drodze czynności mundurowi dowiedzieli się, że w pobliskim pustostanie może się znajdować kolejna ofiara ataku. W budynku znaleźli 38-letnią kobietę i 32-latka, mieszkańca powiatu mikołowskiego, bez funkcji życiowych, u którego lekarz stwierdził zgon. W libacji brał jeszcze udział 55-latek, który zaczął jednak uciekać i został zatrzymany po pościgu, gdy próbował przeskoczyć ogrodzenie. Do policyjnego aresztu trafiła również kobieta - obydwoje byli pijani.

- Ekipa dochodzeniowo-śledcza oraz prokurator rozpoczęli na miejscu oględziny i ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Podejrzanym o atak na dwóch współuczestników libacji i śmiertelne ugodzenie nożem okazał się 55-latek. W najbliższych godzinach podejrzany zostanie doprowadzony do sądu. Prokurator zapowiedział złożenie wniosku o jego tymczasowe aresztowanie - informuje Policja Śląska.

Za zabójstwo i próbę zabójstwa grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia.