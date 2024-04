Ksiądz Tomasz Z. wkrótce odpowie w sądzie za orgię na plebanii w Dąbrowie Górniczej

Znamy przyczynę wybuchu w Tychach! Strażak przyznał to oficjalnie. "Jednoznacznie stwierdzamy"

Ledwo opadł kurz po kolejnej aferze w sosnowieckiej diecezji, a śledczy wracają do sprawy orgii zorganizowanej w mieszkaniu służbowym księdza Tomasza Z. na plebanii w Dąbrowie Górniczej.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", do sądu właśnie trafił akt oskarżenia przeciwko księdzu, który kilka miesięcy temu usłyszał aż cztery prokuratorskie zarzuty.

- Tomasz Z. został zatrzymany. Usłyszał cztery zarzuty. Trzy zarzuty dotyczą przestępstw związanych z narkotykami oraz ich udzielania. Jeden z nich dodatkowo jest powiązany z przekroczeniem wolności seksualnej innej osoby i obyczajności. Czwarty zarzut dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieudzieleniu pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia zdrowia i życia - przekazał wówczas w rozmowie z Super Expressem prok.Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Duchowny przebywa w areszcie śledczym, który został przedłużony do 8 maja.

Śledztwo w tej sprawie od początku prowadziła Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej. Początkowo pod kątem nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednią utratą życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Orgia na plebanii w Dąbrowie Górniczej wymknęła się spod kontroli

O orgii w parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, opinia publiczna usłyszała po raz pierwszy we wrześniu 2023 roku. Jako pierwsza o skandalu z udziałem księdza poinformowała "Gazeta Wyborcza". Organizatorem orgii był ksiądz Tomasz Z.,wikariusz parafii i redaktor naczelny "Niedzieli sosnowieckiej". Impreza miała charakter czysto seksualny, a jej uczestniczy zażywali tabletki na potencję. Gdy nieprzytomny, nagi mężczyzna leżał na podłodze, duchowny wypchnął z mieszkania drugiego mężczyznę, który wezwał na miejsce pogotowie.

Gdy ratownicy medyczny dotarli na plebanię, duchowny nie chciał ich wpuścić do środka. Ratownicy postanowili nie odpuszczać i wezwali posiłki, a przed parafią zjawili się policjanci. Dopiero po ich interwencji, udało się wejść ratownikom do środka, gdzie zastali nieprzytomnego nagiego mężczyznę leżącego na podłodze. Mężczyzna trafił do szpitala. O tym skandalu w diecezji sosnowieckiej rozpisywały się nie tylko wszystkie media w Polsce. Sprawa nie przeszła bez echa również poza granicami naszego kraju.