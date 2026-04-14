Książulo przyznał nagrodę „MUALA” - najbardziej pożądane odznaczenie w sieci

W internecie niewiele odznaczeń kulinarnych wywołuje takie poruszenie jak charakterystyczna pomarańczowa naklejka „MUALA”. Książulo wręcza ją wyłącznie tym punktom gastronomicznym, które jego zdaniem oferują wybitne jedzenie.

Znany twórca wideo od dłuższego czasu testuje bary, restauracje i budki z kebabem w całym kraju, a jego materiały regularnie notują ponad milion wyświetleń. Naklejka „MUALA” bywa przez internautów traktowana jak odpowiednik prestiżowej gwiazdki Michelin w sieci. Punkty, które mogą się nią pochwalić, niemal z dnia na dzień notują gigantyczny wzrost zainteresowania.

Tym razem to wyjątkowe wyróżnienie trafiło do niewielkiego punktu na Górnym Śląsku, a dokładnie do małej budki zlokalizowanej w Radzionkowie.

W niedzielę 12 kwietnia 2026 roku youtuber pojawił się w KeBila Kebab, aby przetestować ich nowość – kebab w stylu berlińskim. Jego ocena była jednoznaczna.

Następnego dnia, 13 kwietnia po godzinie 18:00, opublikował w mediach społecznościowych wpis:

„Dla takich reakcji jak ta na końcu warto kręcić te filmy. Wiem, że miałem już nie dawać MUALA kebabom, ale tutaj… Zresztą, sami zrozumiecie, gdy tylko spróbujecie tego gemuse. Gratulacje dla całej załogi Kebila!”

Wzruszenie w KeBila Kebab w Radzionkowie. „Wszystkim chce się płakać”

Dla właścicieli i załogi punktu gastronomicznego to wyróżnienie było gigantycznym zaskoczeniem i powodem do łez. Jeszcze tego samego dnia przedstawiciele lokalu podzielili się swoimi emocjami w sieci:

„Przed chwilą Książulo jadł naszego Gemüse w lokalu, w który włożyliśmy całe nasze serce. Wszystkim chce się płakać ze wzruszenia! Byliśmy już totalnie zmęczeni, ale energia wróciła! DOSTALIŚMY MUALA!!!!!!!!!”

Kolejnego dnia w sieci pojawił się następny, bardzo emocjonalny komunikat od ekipy z Radzionkowa:

„Szczerze… brakuje nam słów. Jesteśmy ogromnie wzruszeni i naprawdę nie wiemy, co powiedzieć… dziękujemy całej naszej ekipie z Kebili i Ósmej Bili, Piotrowi Ogińskiemu z kanału Kocham Gotować oraz naszej zaprzyjaźnionej piekarni Kaizik Strzecha. MAMY TO!” W przygotowaniu nowego kebaba pomagał znany twórca kulinarny Piotr Ogiński, prowadzący popularny kanał „Kocham Gotować”.

Skutki tej recenzji były widoczne niemal natychmiast. Po tym, jak film ujrzał światło dzienne, lokal przeżył prawdziwe oblężenie. Przed budką KeBila Kebab błyskawicznie ustawiły się długie kolejki miłośników tego dania z całej okolicy.

Sami właściciele przyznają, że liczba klientów całkowicie ich zaskoczyła. W ciągu zaledwie jednego dnia udało im się sprzedać:

1300 sztuk bułek Gemüse

200 kilogramów mięsa wołowego

Pomimo prawdziwych tłumów, czas oczekiwania na jedzenie wahał się zazwyczaj od 10 do 30 minut. Jak zaznaczają gospodarze, to i tak wynik lepszy niż w przypadku wielu kultowych miejsc w stolicy Niemiec.

Gemüse Kebab w KeBila Kebab. Co znajdziemy w środku?

Prawdziwym hitem lokalu okazał się Gemüse Kebab, czyli berliński wariant popularnego tureckiego specjału. Nowość pojawiła się w ofercie zaledwie kilka dni wcześniej, 8 kwietnia. Właściciele spędzili wiele miesięcy na szlifowaniu przepisu, a nawet wybrali się do Berlina, by poczuć autentyczny smak i przenieść go na Śląsk.

Ich autorska kompozycja składa się z:

soczystego mięsa z udek kurczaka

warzyw z grilla

chrupiącego, świeżego pieczywa

intensywnego sera bałkańskiego

specjalnych, domowych sosów

To właśnie ta wyjątkowa kompozycja smaków sprawiła, że potrawa tak bardzo przypadła do gustu popularnemu recenzentowi.

Ile kosztuje jedzenie w KeBila Kebab? Ceny i menu

Chociaż to właśnie Gemüse Kebab bije teraz rekordy popularności, karta dań w radzionkowskiej budce oferuje znacznie więcej opcji. Odwiedzający mogą wybierać spośród tradycyjnych propozycji, jak i bardziej nietypowych kompozycji.

W menu dostępne są na przykład:

Langosz kebab za ok. 31 zł

Klasyczny langosz wyceniony na ok. 23 zł

Tradycyjna zapiekanka za ok. 18 zł

Lawasz w rozmiarze L w cenie ok. 33 zł

Lawasz w rozmiarze XL, za który trzeba zapłacić ok. 39 zł

Frytokebab kosztujący od 37 do 43 zł

Pita grecka w przedziale cenowym od 38 do 44 zł

Kebab to danie, po które Polacy sięgają coraz częściej, szukając szybkiego i pożywnego posiłku. Konkurencja na rynku jest ogromna w niemal każdym mieście, dlatego pozytywna recenzja od wpływowego youtubera może być prawdziwą trampoliną do sukcesu.

W przypadku radzionkowskiego punktu wszystko wskazuje na to, że ten scenariusz właśnie się realizuje. Kolejki pod lokalem nie maleją, a głodni wrażeń klienci przyjeżdżają nawet z odległych miejscowości, by na własnych kubkach smakowych przekonać się, czy to faktycznie najlepszy kebab w kraju.