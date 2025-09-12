Księdzu Ryszardowi grozi dożywotnie więzienie. Do prokuratury zgłosił go delegat biskupa

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-12 15:42

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi G., duchownemu z diecezji sosnowieckiej, w związku z przestępstwami seksualnymi na szkodę osób małoletnich. To kolejny skandal wstrząsający tą diecezją. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, Ryszard G. odpowie za trzy czyny zabronione, których miał się dopuścić w czerwcu 2024 roku. Grozi mu kara od 5 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Sprawa wyszła na jaw dzięki zawiadomieniu delegata biskupa sosnowieckiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży.

Autor: Pixabay.com
  • Ks. Ryszard G. z diecezji sosnowieckiej został zatrzymany 29 kwietnia 2025 roku pod zarzutem przestępstw z użyciem przemocy, w tym czynu o charakterze seksualnym.
  • Śledztwo ujawniło trzecie zdarzenie na szkodę małoletniej, które zakwalifikowano jako przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
  • Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia, a Ryszardowi G. grozi kara od 5 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Problemy kolejnego księdza z diecezji sosnowieckiej

54-letni ks. Ryszard G. z diecezji sosnowieckiej został zatrzymany 29 kwietnia 2025 roku. Początkowo zarzucono mu dwa przestępstwa z użyciem przemocy, w tym czyn o charakterze seksualnym i usiłowanie zmuszenia pokrzywdzonej do określonego zachowania. Śledztwo ujawniło trzecie zdarzenie na szkodę małoletniej, które również zakwalifikowano jako przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

W toku śledztwa prokuratorzy i policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zgromadzili obszerny materiał dowodowy. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, składały się na niego zeznania świadków, informacje z placówek oświatowych, akta personalne oskarżonego, dokumenty i dane cyfrowe zabezpieczone w kurii diecezjalnej oraz miejscu zamieszkania oskarżonego, a także opinie biegłych różnych specjalności.

Od momentu zatrzymania Ryszard G. przebywa w areszcie tymczasowym. Prokuratura zabezpieczyła jego mienie o wartości 75 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar i zadośćuczynienia dla ofiar.

Księdzu grozi dożywocie

Prokuratura poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko ks. Ryszardowi G. Najsurowszy z czynów zarzucanych duchownemu zagrożony jest karą od lat 5 do dożywotniego pozbawienia wolności. Ponadto Ryszardowi G. grożą kary kościelne, w tym najcięższa z nich - wydalenie ze stanu duchownego.

