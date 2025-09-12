Ks. Ryszard G. z diecezji sosnowieckiej został zatrzymany 29 kwietnia 2025 roku pod zarzutem przestępstw z użyciem przemocy, w tym czynu o charakterze seksualnym.

Śledztwo ujawniło trzecie zdarzenie na szkodę małoletniej, które zakwalifikowano jako przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia, a Ryszardowi G. grozi kara od 5 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Problemy kolejnego księdza z diecezji sosnowieckiej

54-letni ks. Ryszard G. z diecezji sosnowieckiej został zatrzymany 29 kwietnia 2025 roku. Początkowo zarzucono mu dwa przestępstwa z użyciem przemocy, w tym czyn o charakterze seksualnym i usiłowanie zmuszenia pokrzywdzonej do określonego zachowania. Śledztwo ujawniło trzecie zdarzenie na szkodę małoletniej, które również zakwalifikowano jako przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

W toku śledztwa prokuratorzy i policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zgromadzili obszerny materiał dowodowy. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, składały się na niego zeznania świadków, informacje z placówek oświatowych, akta personalne oskarżonego, dokumenty i dane cyfrowe zabezpieczone w kurii diecezjalnej oraz miejscu zamieszkania oskarżonego, a także opinie biegłych różnych specjalności.

Od momentu zatrzymania Ryszard G. przebywa w areszcie tymczasowym. Prokuratura zabezpieczyła jego mienie o wartości 75 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar i zadośćuczynienia dla ofiar.

Księdzu grozi dożywocie

Prokuratura poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko ks. Ryszardowi G. Najsurowszy z czynów zarzucanych duchownemu zagrożony jest karą od lat 5 do dożywotniego pozbawienia wolności. Ponadto Ryszardowi G. grożą kary kościelne, w tym najcięższa z nich - wydalenie ze stanu duchownego.

