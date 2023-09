Kluby studenckie w Katowicach w latach 80. i 90. To były szalone imprezy! - pamiętacie je?

Kluby studenckie w Katowicach. Ależ to były imprezy!

W tygodniu nauka, a weekend w klubach studenckich, wypełnionych za każdym razem po brzegi rozrywkową częścią uczelnianej społeczności. Ach, co to były za czasy! Tak było - od lat 80. do nawet jeszcze 2014 roku. Od mniej więcej dekady te kultowe miejsca, w których studenci łapali oddech, poznawali się i razem bawili do białego rana możemy jedynie wspominać.

Pamiętacie Straszny Dwór, Kwadraty, Akant nad Rawą, Za Szybą, teatralny GuGalander czy Mega Club? Niektóre już dawno przestały istnieć, inne od niedawna, ale są i takie, do których możemy zawitać do dziś jak jeden z najstarszych klubów Mega Club.

Straszny Dwór

Klub mieścił się w akademiku nr 3 przy ul. Studenckiej 16. Organizował koncerty, często zespołów grających metal takich jak Necrophobic, Kat, Dragon, ale też np. Dżemu. Bywali tam studenci także z zagranicy, bawiąc się podczas Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. Działo się! Do 2013 roku, kiedy to klub zakończył działalność.

GuGalander

Działał od 1986 roku jak teatr studencki. Powstało wtedy sporo przedstawień w reżyserii Krzysztofa Prusa opartych na klasyce literatury (m.in. „Ubu Król, czyli Polacy” Alfreda Jarry, „Elektra” Eurypidesa, „Woyzeck” Georga Büchnera). Od listopada 2008 roku klub organizował imprezy jazzowe Jam Session. Słynął też z imprez „Goldies Oldies" w rytmie lat 60., 70., i 80. Grano hity Michaela Jacksona, Boney M i Abby. W 2014 roku zakończył działalność, a w lokalu otwarty został klub Prokultura.

Mega Club

To przede wszystkim miejsce, gdzie odbywają się koncerty – do dziś. Mega Club jest jednym z najstarszych klubów koncertowych w Katowicach powstałych w 1993 roku. Na jego scenie występowały gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, takie jak Dżem, Hey, O.N.A. i wiele innych. W latach 1993-2006 znajdował się w budynku przy ul. Dworcowej 4, w 2007 r. przeniósł się do nowej siedziby w hali huty „Baildon” przy ulicy Żelaznej. Od 2019 koncerty organizowane przez Mega Club odbywają się w MCK oraz w katowickim Spodku. Studenci od lat 90. chętnie tu przychodzą.

Kwadraty

Kwadraty to miejsce pierwszych prób zespołów Dżem, KAT, Kwadrat czy Krzak. Muzycy w materiałach filmowych i wywiadach sprzed lat wspominają go z wielkim sentymentem. Z ciekawostek, zanim w klubie zaczęła działać popularna dyskoteka, wejścia do niego strzegły panie portierki, które często przeganiały muzyków udających się na próby. Bywało, że wchodzili tam przez okno, aby je ominąć. Przychodzili tu często studenci Akademii Ekonomicznej (dziś to Uniwersytet Ekonomiczny), ale nie tylko. Kwadraty mieściły się przy ul. Franciszkańskiej w Ligocie obok dworca PKP, gdzie mieszkali. Klub działał do około 2016 roku.

Akant nad Rawą

Najbliżej mieli tu studenci Wydziału Nauk Społecznych, bo klub znajdował się między dworcem w Katowicach, a wydziałem. Podobno odbyła się tu pierwsza próba Rawy Blues. Klub działał do końca lat 90.

Za Szybą

Można go znaleźć w domu studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 w Katowicach – Ligocie. Klub znany jest z prowadzenia kawiarenek muzycznych, propagujących muzykę lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych; organizuje turnieje brydżowe, prowadzi kursy tańca towarzyskiego. Istnieje od lat 70. XX wieku.

