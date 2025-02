Lekarze usunęli pacjentce guz jajnika. Ważył 8 kilogramów i był wielkości piłki lekarskiej

Operacja była dużym wyzwaniem dla lekarzy. Guz miał 30 centymetrów

23-latka zgłosiła się do lekarzy z zabrzańskiego szpitala z ogromnym guzem. Zdiagnozowano u niej guza przydatków lewych. Lekarze z interdyscyplinarnego zespołu Szpitala Miejskiego w Zabrzu usunęli pacjentce olbrzymiego guza jajnika, który miał 30 cm długości i ważył niemal 8 kg.

Operacja była dużym wyzwaniem, jednak zakończyła się pomyślnie dzięki zaangażowaniu zespołu lekarzy składającego się z ginekologów-położników oraz chirurga naczyniowego. Nad przeprowadzeniem zabiegu czuwał dr Mariusz Kazimierz Wójtowicz.

Jak przekazują przedstawiciele szpitala, pacjentka od dawna jest w domu, a jej jakość życia zdecydowanie się poprawiła.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka placówki Jolanta Cmok, pacjentka prawdopodobnie przez długi czas nie odwiedzała ginekologa. Gdyby regularnie poddawała się badaniom, guz zostałby wcześniej wykryty i nie osiągnąłby takich rozmiarów.

Regularne badania mogą uratować zdrowie i życie

Lekarze przypominają też i zachęcają kobiety do regularnych badań ginekologicznych, które są kluczowe we wczesnej diagnozie tego typu schorzeń.

- Regularne badania ginekologiczne to klucz do wykrywania problemów we wczesnym stadium. Nie możemy bagatelizować objawów, takich jak bóle brzucha, nietypowe krwawienia czy zmiany w cyklu miesiączkowym. Często to sygnały, które mogą wskazywać na poważniejsze dolegliwości - czytamy w komunikacie placówki.

Diagnoza to tylko pierwszy krok. Im wcześniej zareagujemy i rozpoczniemy leczenie, tym większe są szanse na pełny powrót do zdrowia.

