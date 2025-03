Do zgarnięcia było 350 milionów. Trzy wysokie wygrane w Eurojackpot padły w Polsce

Lipowa. Koniec z komentarzami na Facebooku. Wójt boi się pytań?

Decyzja o wyłączeniu komentarzy spadła na mieszkańców Lipowej jak grom z jasnego nieba. W piątkowe popołudnie na oficjalnym profilu gminy na Facebooku pojawił się zaskakujący komunikat. Władze gminy poinformowały, że od tej pory profil będzie pełnił funkcję wyłącznie informacyjną. "Będziemy tu zamieszczać istotne komunikaty dotyczące bieżących wydarzeń" – czytamy w oświadczeniu. Jako powód wyłączenia komentarzy podano "obowiązujące przepisy" oraz fakt, że w komentarzach "często pojawiają się pytania, na które nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć".

Afera w Lipowej! Wójt cenzuruje mieszkańców na Facebooku?

Jak informuje portal beskidzka24.pl, decyzja władz gminy spotkała się z falą krytyki ze strony mieszkańców. "W czasie kampanii wyborczej wójt mówił, że gmina będzie transparentna we wszystkich działaniach. A tymczasem wprowadzana jest cenzura!" – oburza się jeden z mieszkańców w rozmowie z portalem. Inni komentujący zwracają uwagę na absurdalność tłumaczenia, że wójt nie zna odpowiedzi na pytania mieszkańców. "To jakieś kuriozum nie tylko w skali powiatu, ale chyba w całej Polsce!" – grzmią internauci.

To nie pierwszy raz, kiedy władze gminy Lipowa ograniczają możliwość komentowania pod swoimi postami. W ostatnich tygodniach administratorzy profilu wyłączali komentarze pod niektórymi wpisami, które spotkały się z krytyką mieszkańców. Punktem zapalnym stała się inwestycja, którą prywatny inwestor planuje zrealizować na działkach na terenie gminy. Mieszkańcy zarzucają wójtowi arogancję i ignorowanie ich głosu. "Władze gminy powinny moderować dyskusję, a nie ją blokować. Transparentność i możliwość rozmowy to klucz do budowania zaufania" – apelowała jedna z mieszkanek pod postem opublikowanym w środę, 13 marca. Niestety, jej apel pozostał bez odpowiedzi.