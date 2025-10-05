Ma ponad 15 kilometrów i powstała w PRL. To najdłuższa ulica w Polsce

Najdłuższą ulicą w Polsce jest obecnie Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, która ma ponad 15 kilometrów długości. To arteria komunikacyjna przecinająca wschodnią część miasta z północy na południe. Powstała w latach 70. XX wieku, w czasach rządów Edwarda Gierka, i początkowo pełniła rolę fragmentu trasy szybkiego ruchu łączącej Warszawę z Katowicami, popularnie nazywanej „gierkówką”.

Przez wiele lat tytuł najdłuższej ulicy w Polsce przypisywano Wałowi Miedzeszyńskiemu w Warszawie. Ta arteria biegnąca wzdłuż prawego brzegu Wisły mierzy około 14,5 km. Rozciąga się od Mostu Poniatowskiego aż do południowych granic stolicy. W godzinach szczytu przejazd całym odcinkiem może trwać nawet około 40 minut.

Choć to Częstochowa i Warszawa rywalizują o miano lidera, inne miasta również mogą pochwalić się imponującymi trasami:

w Warszawie Puławska ma ok. 12,2 km,

w Krakowie Igołomska przekracza 9 km,

w Gdańsku Kartuska ma blisko 11,7 km.

W praktyce wskazanie jednej „najdłuższej ulicy” nie jest oczywiste. Wszystko zależy od przyjętych kryteriów: czy liczymy tylko fragment w granicach miasta, czy również dalej, czy traktujemy całość jako jedną ulicę mimo dawnych podziałów na mniejsze odcinki, czy też uwzględniamy tylko trasy o charakterze wyłącznie miejskim, a nie te będące częścią dróg krajowych.

