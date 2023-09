W Częstochowie pojawiły się przy przystankach tramwajowych specjalne piktogramy. Co oznaczają?

Maciej Konieczny w 2019 roku został wybrany posłem IX kadencji polskiego Sejmu. Polityk wychował się na Śląsku, na górniczym osiedlu w Gliwicach. Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku kulturoznawstwa ze specjalizacją "literatura i kultura popularna". Zanim został posłem t był magazynierem, ochroniarzem, sprzedawcą, aż w końcu dziennikarzem i doradcą samorządów.

W 2014 roku wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Zielonych w okręgu nr 4. Rok później opuścił Zielonych, by w maju 2015 roku współtworzyć Partię Razem (od czerwca 2019 pod nazwą Lewica Razem) zasiadając do sierpnia 2020 roku w jej zarządzie krajowym.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku startował do Sejmu w okręgu gdyńskim, gdzie uzyskał 8694 głosy. Mandatu poselskiego jednak nie otrzymał, bowiem Partia Razem nie przekroczyła progu wyborczego.

To, co nie udało się w 2015 roku, zrobił w 2019, kiedy uzyskał mandat poselski startując z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej otrzymując 22 262 głosy w okręgu katowickim. W Sejmie został członkiem Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Prywatnie jest mężem działaczki związkowej Urszuli Łobodzińskiej, z którą wziął ślub 24 czerwca 2023 roku. Jego świadkiem był Adrian Zandberg.

W tegorocznych wyborach ponownie będzie ubiegał się o mandat poselski startując z list Nowej Lewicy z okręgu nr 31.

Debatę "Super Expressu" z udziałem Macieja Koniecznego z Lewicy będzie można oglądać w niedzielę 24 września o godz. 18 na naszych kanałach na YouTube i Facebooku oraz na SE.pl.