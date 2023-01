i Autor: Grzegorz Kluczyński zdjęcie ilustracyjne

Dramat w Rybniku

Makabryczna śmierć 69-latka! Wypadł z okna i runął na chodnik z dużej wysokości

Do potwornej tragedii doszło we wtorek, 17 stycznia w Rybniku. Przed blokiem przy ul. Morcinka znaleziono zwłoki 69-letniego mężczyzny. Runął on na chodnik z dużej wysokości i poniósł śmierć na miejscu. Prawdopodobnie mężczyzna sam wyskoczył z okna znajdującego się na czwartym piętrze. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja.