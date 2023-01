"Ostatnie pożegnanie" Jorka w Częstochowie. Poruszający gest właścicieli. "Zabił go prąd"

"Nic nie rób, to nic się nie stanie". Napastnicy powalili go na ziemię. Ich łupem padło 800 tysięcy zł i zegarki

Właściciele wywiesili klepsydrę w witrynie sklepu

Sklep wielobranżowy "Jork" mieści się przy ulicy Wieluńskiej w Częstochowie przez ostatnie 33 lat. Niestety, rodzinny biznes zrujnowały ceny prądu i szalejąca inflacja. O swojej sytuacji postanowili poinformować klientów w dość nietypowy sposób. W witrynie sklepu pojawiła się klepsydra a na niej informacja:

"(...) Istniał od 1999 roku do 2023. Zabił go prąd o czym powiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu właściciele (...)"

- Wielu naszych klientów to starsi ludzie. Przychodzili po produkty, które wiedzieli, że na pewno u nas dostaną. Znaliśmy niemal każdego i wiedzieliśmy, co lubi. Czasem, jak ktoś zapomniał, co ma kupić, to mu podpowiadałam - wspomina właścicielka sklepu w rozmowie z portalem czestochowa.naszemiasto.pl.

Ten rodzinny biznes przerwał różne zawirowania rynkowe. Nawet dyskont, który splajtował, a mieścił się w pobliżu sklepu "Jork".

- Sam kilka razy kupowałem w tym sklepie. To była świetna alternatywa dla sieciówek i kawałek historii tej części miasta. Ponieważ bardzo cenię lokalne sklepy osiedlowe, to w imieniu swoim i właścicieli proszę Was o ostatnie zakupy w tym sklepie. Jork będzie działał do końca stycznia - jeśli będziecie potrzebowali coś kupić w okolicy to warto ich wesprzeć - napisał Sebastian Trzeszkowski, częstochowski radny.

Ostatnie pożegnanie sklepu nastąpi 31 stycznia.

Sonda Co myślisz o wzroście cen energii? To skandal! Musimy to jakoś przetrwać Nie mam zdania Nie odczuwam wzrostu cen