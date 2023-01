Młoda Ukrainka wypadła z okna! Horror w Rybniku

Zaginęła Marta Marczak wraz z 8-letnią córką Ireną. Miały pojechać na zakupy, do tej pory nie wróciły

Rybnik: 28-letnia Ukrainka wypadła z okna

Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 14 stycznia tuż przed godziną 20.00 w Rybniku przy ul Kościuszki. Z okna budynku na trzecim piętrze wypadła młoda kobieta. - To 28-letnia obywatelka Ukrainy. Poszkodowana w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Katowicach - mówi komisarz Ryszard Czepczor, zastępca rzeczniczki KMP w Rybniku. Na razie nie są znane okoliczności tego zdarzenia. Policjanci sprawdzają, czy był to wypadek, próba samobójcza i czy z tym zdarzeniem mają coś wspólnego osoby trzecie.

