Robert Makłowicz

Makłowicz w wersji damskiej? Młoda kobieta naśladuje pana Roberta. Zabawny filmik podbija Internet

Robert Makłowicz to postać, która łączy pokolenia. Znają go zarówno nieco starsi telewidzowie, jak i całkiem młodzi użytkownicy social mediów. Internet jest dziś pełen memów i parodii dziennikarza, a jedna z nich szczególnie przykuwa uwagę. Młoda kobieta nagrała filmik, w którym naśladuje charakterystyczny sposób mówienia 60-latka. Trzeba przyznać, że zrobiła to po mistrzowsku!