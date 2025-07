Malutkie króliczki porzucone na cmentarzu. Groziła im straszna śmierć. To, co się stało później, wzrusza do łez

Przy kontenerach na cmentarzu w Orzeszu, w upale i pełnym słońcu ktoś porzucił karton, a w nim dwa malutkie króliczki. Policjanci natychmiast ruszyli na miejsce. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i mieszkańców, udało się nie tylko uratować bezbronne maluszki, ale od razu znaleźć im nowy dom.