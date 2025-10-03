Poznaj historię „Małego Wersalu” na Śląsku, pałacu w Świerklańcu, który olśniewał przepychem i architekturą.

"Mały Wersal" na Śląsku. Historia Pałacu w Świerklańcu

Pałac w Świerklańcu zwany niegdyś "Małym Wersalem" był jedną z najbardziej okazałych rezydencji w Europie Środkowej. Zbudowany w XIX wieku dla rodu Donnersmarcków – jednej z najpotężniejszych rodzin arystokratycznych na Śląsku – zachwycał rozmachem, architekturą inspirowaną francuskim stylem oraz bogactwem wnętrz.

Projekt stworzył Hector-Martin Lefuel, architekt związany z przebudową paryskiego Luwru i nadworny architekt Napoleona III. Pałac przez lata stanowił symbol potęgi i prestiżu Donnersmarcków, goszcząc koronowane głowy i elitę ówczesnej Europy.

Pałac w Świerklańcu: zniszczenie i utrata świetności

Pod koniec II wojny światowej, rezydencję spalono, a następnie całkowicie rozebrano. Do dziś nie zachowały się niemal żadne ruiny dawnego pałacu - pozostały przede wszystkim elementy terenu, ruiny fundamentów i fragmenty ogrodowo-parkowe.

Jedynym rezydującym do dzisiaj budynkiem z całego zespołu pałacowego jest Pałac Kawalera (Dom Kawalera), wzniesiony w latach 1903–1906 według projektu Ernsta von Ihne jako willa gościnna i rezydencja dla członków rodziny Donnersmarcków.

Pałac w Świerklańcu - pozostałości [ZDJĘCIA]

Park, ogród i pomniki pamięci

Choć główny pałac przestał istnieć, park i elementy założenia ogrodowego przetrwały i dziś stanowią jedną z najcenniejszych atrakcji Świerklańca. W parku działają fontanny, rzeźby i pozostałości infrastruktury dawnego majątku. Poniżej zamieszczamy również film stworzony przez Carbon Studio, przy użyciu technologii Unreal Engine 4. Wideo pokazuje wizualizację rezydencji i jej otoczenia w czasach świetności.