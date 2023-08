Mateusz H. pokazywał śledczym jak zabijał Wiktorię. Co za koszmar

Ojciec Wiktorii zrobił to po śmierci córki. Wystarczyło jedno zdjęcie, by wszystkim pękły serca

Mateusz wrócił na miejsce zbrodni. Pokazał śledczym, jak zabił Wiktorię

Wiktora była przypadkową ofiarą Mateusza. Poznała 19-latka na przystanku autobusowym, ona wracała z dyskoteki do Bytomia, on z nocnej zmiany do Radzionkowa. H., przekonał dziewczynę, by pojechała z nim do Radzionkowa, gdzie wynajmował niewielkie mieszkanie, które okazało się miejscem kaźni bytomianki.

Na ulicę Kużaja w Radzionkowie policjanci przywieźli go w kajdankach. Przez szybę w klapie bagażnika było widać manekina, na którym kilka chwil później w mieszkaniu na pierwszym piętrze, Mateusz pokazywał śledczym, jak zabił bytomiankę. Udusił dziewczynę cienkim sznurkiem.

Mateusz H. wynajmował to mieszkanie od jakiegoś czasu. To chłopak z pobliskiego osiedla. W pobliżu wciąż mieszkają jego dziadkowie, rodzice oraz starszy brat. Po zatrzymaniu w niedzielę, 13 sierpnia na terenie ogródków działkowych zabójca trafił do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.

W poniedziałek, 14 sierpnia wraz z prokuratorem oraz policją pojawił się na miejscu zbrodni ponownie. Najpierw policjanci weszli z nim do budynku, a potem inni funkcjonariusze ruszyli ich śladem niosąc manekina potrzebnego do eksperymentu.

- Wziął udział w wizji lokalnej. Szczegółowo wyjaśniał przebieg zabójstwa - informuje prokurator rejonowa w Tarnowskich Górach Anna Szymocha-Żak.

Mateusz H. opowiedział śledczym cały przebieg zbrodni. Używając manekina pokazywał jak zacisnął pętlę na szyi przerażonej Wiktorii. Zwolnił uścisk dopiero, gdy nastolatka przestała oddychać. - Użył do tego linki grubością przypominającej kabel do ładowania - informuje Anna Szymocha-Żak.

Prokuratura ma już wyniki sekcji zwłok, choć na razie wstępne. - Zgodnie z przypuszczeniem sekcja zwłok wykazała, że doszło do uduszenia gwałtownego przez zagardlenie – mówi pani prokurator. Natomiast trzeba jeszcze poczekać na wyniki badania toksykologicznego. Powinny być znane w ciągu dwóch tygodni.

Mateuszowi H. za zabójstwo grozi 25 lat więzienia, ponieważ nie skończył jeszcze 21 lat.

