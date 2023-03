Mąż kościelnej został tymczasowo aresztowany. W wybuchu gazu kamienicy w Katowicach zginęła jego żona i córka

"Żądamy poprawienia dostępu do antykoncepcji". Śląska manifa w Katowicach

Mąż kościelnej stanął przed sądem. Został tymczasowo aresztowany

Ta tragedia rozegrała się 27 stycznia bieżącego roku. Przy ulicy Bednorza w Katowicach-Szopienicach doszło do wybuchu gazu w kamienicy. W wyniku tego wybuchu ucierpiało 7 osób, które w momencie straciły dach nad głową. Do szpitala z poważnymi obrażeniami trafiły dwie malutkie córeczki wikariusza. Na miejscu zginęły kościelna Halina D., i jej córka Elżbieta. Mąż kościelnej, 74-letni Edward D., trafił do Centrum Leczenie Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Dwa dni po tej potwornej tragedii, wyszło na jaw, że wybuch nie był przypadkowy. Do kilku redakcji trafił list napisany przez rodzinę D., w którym informowali, że wybuch nie był przypadkowy i rozszerzone samobójstwo ich zdaniem było jedynym rozwiązaniem sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Edward D., po raz pierwszy został przesłuchany jeszcze w szpitalu. Drugie przesłuchanie odbyło się w piątek, 10 marca w prokuraturze. Mężczyzna usłyszał zarzut bezpośredniego sprowadzenia niebezpiecznej eksplozji gazu ziemnego w budynku przy ul. Bednorza w Katowicach, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, a następnie doprowadzenie do tej eksplozji, w wyniku której doszło do częściowego zawalenia się budynku, na skutek czego dwie osoby straciły życie, a trzy inne doznały obrażeń ciała. Edward D. nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienie, które częściowo pokrywały się z ustaleniami śledczych.

W piątek mężczyzna został doprowadzony do Sądu Rejonowego Katowice- Wschód.

- Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował 74-latka na okres 3 miesięcy. Za nieumyślne spowodowanie eksplozji w wyniku której śmierć poniosły dwie osoby grozi mu do 8 lat więzienia - informuje śląska policja.

