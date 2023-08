Znalazła go w toalecie. Mieszkanka Chorzowa nie wierzyła własnym oczom

i Autor: Marcin Michalik

Szokujące odkrycie

Mieszkanka Chorzowa znalazła pytona w toalecie. Przywędrował rurami od sąsiada

Mieszkanka Chorzowa będzie miała traumę do końca życia. Kobieta weszła do łazienki w swoim mieszkaniu i kiedy zajrzała do ubikacji, dostrzegła obecność nieproszonego gościa. Pyton prawdopodobnie przybył do niej rurami kanalizacyjnymi od sąsiada.