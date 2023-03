Oto namniejsze mieszkania w Katowicach. Niewiarygodne, ile mieści się na 12m2!

Mieszkania na wynajem po kilka metrów kwadratowych robią furorę!

W ostatnich miesiącach bardzo głośno było o miniaturowych mieszkaniach, których powierzchnia nie przekracza nawet 10 m2. Takie nieruchomości możemy znaleźć w wielu miastach w Polsce - od Gdańska, przez Warszawę, po Kraków czy Wrocław. W sieci pojawia się sporo ofert z mikroapartamentami. Zarówno jeśli chodzi o kupno, jak i wynajem. Rekord należy prawdopodobnie do mieszkania w stolicy Małopolski, które miało zaledwie 2,5 m2 i mieściło się w centrum Krakowa. Nikt nie mieszka tam na stałe, korzystają z niego głównie turyści

Są osoby, które takie rozwiązania uważają za bardzo ciekawe. W szczególności mowa o ludziach, którzy studiują, łączą studia z pracą bądź są singlami. Ważnym aspektem jest również cena wynajmu, który jest oczywiście niższy od mieszkań o większej powierzchni.

Nowi lokatorzy muszą jednak odnaleźć się na tak małej przestrzeni, co z pewnością początkowo nie jest łatwe. Choć trudno to sobie wyobrazić, w mikromieszkaniach można znaleźć miejsca na niemal wszystko, co potrzebne do życia - kuchnię, sypialnię, łazienkę.

Katowice. Najmniejsze mieszkania na wynajem. Ile zmieści się na 12m2?

Sprawdziliśmy na popularnym portalu z nieruchomościami otodom.pl najmniejsze mieszkania w Katowicach. Jedynym wyznacznikiem była powierzchnia. Wybraliśmy nieruchomości poniżej 15 m2. Pojawiły się dwie oferty. Pierwsza z nich to mieszkanie o powierzchni 12m2 w Katowicach Załężu. Kawalerka kłada się z pokoju, aneksu kuchennego oraz łazienki z ubikacją. Druga oferta dotyczy pokoju o pow. 14m2 nieopodal dworca w Katowicach. Jest to część trzypokojowego mieszkania z osobnym wejściem zamykane na klucz. Do dyspozycji jest przedpokój, kuchnia, osobne WC. Zdjęcia najmniejszych mieszkań w Katowicach zobaczycie poniżej.

Mikroapartemanty w Katowicach. Zobacz zdjęcia

