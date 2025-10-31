Najnowocześniejszy grobowiec w Polsce. W Katowicach marmurowa kaplica z... fotowoltaiką!

Grobowiec, który można oglądać w Katowicach-Załężu, wyróżnia się nie tylko monumentalną bryłą, ale i technologicznym aspektem. Jak opisuje Eska Śląskie News, dach kaplicy został pokryty panelami fotowoltaicznymi, które dostarczają energię do oświetlenia, systemu alarmowego oraz urządzeń znajdujących się wewnątrz budowli.

Budowla wzniesiona jest z czarnego kamienia szlachetnego, a ściany zdobią złote ornamenty. Z zewnątrz prezentuje się niczym mała marmurowa kaplica, a jej wnętrze oddaje osobisty charakter miejsca pamięci – znajdują się w nim przedmioty codziennego użytku zmarłej, w tym telewizor i fotel, co według twórców symbolizuje przeniesienie domowego komfortu na wieczność.

Jak mówi w rozmowie z dziennikarzami Wojciech Malinowski, prezes PTTK Oddział Zakładowy Baildon, „Romowie tak właśnie żegnają swoich zmarłych, lubią przepych. Jeśli chodzi o osobę, która została tam pochowana, znane są tylko pogłoski. Mówi się, że była to królowa Romów, czyli kobieta należąca do jednej z najbogatszych rodzin. Większość Romów mieszkających w Polsce to katolicy, dlatego grobowiec znajduje się na cmentarzu parafii św. Józefa”.

Rodzina, która zainwestowała w budowę grobowca, pragnęła w ten sposób, by pamięć o ukochanej osobie przetrwała wieki. Jak podkreśla Eska Śląskie News, w kulturze Romów szczególne znaczenie ma dbałość o zmarłych – stawia się im okazałe pomniki i tworzy miejsca, które pozwalają na godne wspomnienie ich życia. Kaplica, której budowę ukończono w 2023 roku, wyróżnia się zarówno rozmachem, jak i emocjonalnym przekazem.

Grobowiec pokazuje, że pamięć o bliskich może łączyć tradycyjne wartości z nowoczesnością. „Połączenie nowoczesnej technologii z bogactwem detalu architektonicznego pokazuje, że pamięć o zmarłych może przybierać różne formy” – wskazuje Eska Śląskie News.

Romowie w Polsce, choć stanowią mniejszość, mają wyraźnie rozpoznawalne zwyczaje pogrzebowe. Groby często odzwierciedlają pasje, status społeczny czy życie codzienne zmarłych. Na nagrobkach mogą pojawiać się instrumenty muzyczne, samochody lub biżuteria, podkreślając indywidualność osoby. Takie rozwiązania mają nie tylko estetyczne znaczenie, lecz także opowiadają historię życia danej osoby i zachęcają odwiedzających do refleksji nad pamięcią o zmarłych.