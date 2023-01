Nauczycielka publikowała antyukraińskie treści. Kuratorium podjęło decyzję w tej sprawie

Nauczycielka języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Sosnowcu pisała w internecie między innymi, że "Ukraina to wrogie nam państwo, wojna w Donbasie to nie rosyjska agresja" oraz, że chce wciągnąć Polskę w wojnę. Była także autorką tekstu „Ukrainofilia podszyta rusofobią największym zagrożeniem dla Polski". O sprawie Kuratorium Oświaty powiadomił w marcu 2022 roku, poinformował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

- W związku z przesłanymi do mnie informacjami na temat działań jednej z nauczycielek, podjęliśmy decyzję o jej natychmiastowym zawieszeniu. Skierowaliśmy również pismo do rzecznika dyscypliny ds. nauczycieli przy Śląskim Kuratorze Oświaty w sprawie podejrzenia złamania zasad etyki nauczyciela. Jeszcze dzisiaj do prokuratury trafi zawiadomienie ws. nawoływania do nienawiści na tle narodowym. Nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek treści ksenofobiczne! - poinformował wówczas za pomocą Twittera włodarz Sosnowca.

Jak informuje wyborcza.pl, Kuratorium Oświaty w Katowicach, umorzyło postępowanie wobec nauczycielki, bo kuratorium nie dopatrzyło się we wpisach nauczycielki treści namawiających do nienawiści. Kobieta wróciła już do pracy. Sprawę jednak wciąż prowadzi prokuratura, która zwróciła się między innymi do jednego z portali o udostępnienie treści.

