Nawałnice przeszły przez Śląsk. Zalane budynki, nieprzejezdne drogi: strażacy interweniowali setki razy

Potężne ulewy i burze nad Śląskiem. Strażacy interweniowali tysiące razy

Ponad 2300 strażaków interweniowało w związku z intensywnymi opadami deszczu oraz frontem burzowym, który przeszedł nad woj. śląskim - poinformowała w czwartek rano Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Interwencje rozpoczęły się w środę po południu i trwały do późnych godzin nocnych. Strażacy przede wszystkim usuwali skutki podtopień, wypompowując wodę z zalanych budynków oraz dróg. W wielu miejscach sytuacja była na tyle poważna, że część ulic stała się czasowo nieprzejezdna.

- W związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami, które przeszły nad województwem śląskim w dniu wczorajszym, straż pożarna interweniowała prawie 380 razy – napisali strażacy z KM PSP w Katowicach na oficjalnym profilu w social mediach.

Ponad 530 zastępów straży interweniowało w związku z sytuacją pogodową

Jak zaznaczyła bryg. Aneta Gołębiowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej PSP, było to prawie 530 zastępów.

Najwięcej interwencji odnotowano w pow. rybnickim, Rudzie Śląskiej i Jastrzębiu-Zdroju.

- Działania polegały przede wszystkim na wypompowaniu wody z zalanych i podtopionych budynków i dróg. W działania zaangażowanych było ponad 2 300 strażaków PSP i OSP ( ponad 530 zastępów) – dodają strażacy na Facebooku.

Nie odnotowano przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzekach w woj. śląskim - poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

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