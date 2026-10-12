Wojciech Madyś wygrywa w Pizza World Cup 2026

Ekipa pizzerii Neapolska z Częstochowy ma powody do świętowania, a Wojciech Madyś zanotował ogromny sukces. W czasie mistrzostw Pizza World Cup 2026 polski pizzaiolo zajął pierwsze miejsce. Triumf zapewniła mu Margherita DOC w wersji gourmet, która zwyciężyła w kategorii Focaccia/Padellino.

Wojciech Madyś o swoim osiągnięciu poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wyraził ogromną radość z wygranej i skierował słowa podziękowania do osób wspierających go w trakcie zmagań.

– Złoto jedzie do Częstochowy! – napisał po powrocie z Włoch.

Pomezia ugościła mistrzostwa z udziałem 36 krajów

Zmagania w ramach Pizza World Cup zorganizowano po raz dwudziesty czwarty. Zawodnicy spotkali się pod koniec września w Pomezii, zlokalizowanej nieopodal Rzymu. Swoje umiejętności prezentowali pizzaioli i eksperci kulinarni z 36 państw z całego świata.

Rywalizacja toczyła się w 20 różnorodnych konkurencjach, gdzie uczestnicy prezentowali rozmaite style wypieku pizzy. W zmaganiach mocno zaznaczyły się zespoły reprezentujące Włochy, Brazylię oraz Japonię.

Według relacji Wojciecha Madysia, to właśnie reprezentanci Japonii byli najtrudniejszymi przeciwnikami, często zajmując miejsca na podium. To sprawia, że zdobycie złotego medalu przez Polaka smakuje jeszcze lepiej.

Zwycięzca z Częstochowy wyraził wdzięczność organizatorom i rywalom za świetną rywalizację i dobrą atmosferę. Docenił również wsparcie firmy Maspex i zwrócił uwagę na jakość mąki MALMA, z której korzystał podczas zawodów.

Książulo z wizytą w „Barze Pielgrzyma" w Częstochowie:

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Książulo wypromował Neapolską w Częstochowie

Lokal mieszczący się w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 49 cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Pizzeria zdobyła rzesze fanów w internecie po tym, jak w czerwcu 2025 roku odwiedził ją popularny youtuber, Książulo, czyli Szymon Nyczke.

Pozytywna ocena twórcy przyciągnęła do lokalu uwagę internautów, a filmy z jego wizyty zyskały w sieci ogromną popularność. Obecnie Neapolska ponownie znajduje się w centrum uwagi, tym razem za sprawą zwycięstwa we włoskich mistrzostwach.

Złoty medal Pizza World Cup 2026 to wspaniałe trofeum dla Wojciecha Madysia, które buduje pozycję Częstochowy na mapie polskiej gastronomii. Ten wyczyn udowadnia, że lokalni twórcy kulinarni potrafią konkurować na arenie międzynarodowej.