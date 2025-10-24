W czwartek przed godziną 14:00 na ulicy Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny wykonującego prace porządkowe.

W wyniku wypadku zginął 53-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Sprawcą był 36-letni kierowca Fiata z powiatu pszczyńskiego.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia, które spowodowało kilkugodzinne utrudnienia w ruchu.

Do tragicznego wypadku w Jastrzębiu-Zdroju doszło w czwartek, 23 października, tuż przed godziną 14.00. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 36-letni mężczyzna, kierujący fiatem, z nieznanych na ten moment przyczyn potrącił pracownika wykonującego prace porządkowe przy jezdni.

Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby ratunkowe. Niestety, obrażenia 53-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju okazały się zbyt rozległe.

Na miejscu wypadku przez kilka godzin trwały intensywne czynności prowadzone przez policjantów z jastrzębskiej komendy. Wszystkie działania odbywały się pod ścisłym nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. Śledczy zabezpieczali ślady, przeprowadzali oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdu, a także przesłuchiwali ewentualnych świadków.

W związku z wypadkiem, ulica Wodzisławska była przez kilka godzin częściowo zablokowana. Jak podaje policja, ruch w tym miejscu odbywał się wahadłowo, co powodowało znaczne utrudnienia dla kierowców. Dopiero po zakończeniu wszystkich czynności przez techników kryminalistyki i prokuratora, droga została w pełni odblokowana.

Chwila nieuwagi może kosztować życie

Policjanci po raz kolejny zwracają się z apelem do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Podkreślają, że na drodze każdy jest odpowiedzialny nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale także za bezpieczeństwo innych.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, rozwagę oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii – czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

