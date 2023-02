Dramat w czasie ratowania psa. Próbowała wydostać go z wody, potem doszło do nieszczęścia

Pani Katarzyna zmarła 13 lutego. O śmierci nauczycielki poinformowała Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu. - Była nauczycielem z powołania. Jej praca pomogła wielu uczniom zrealizować swoje marzenia poprzez udział w wielu prestiżowych koncertach i konkursach. Wielkie oddanie z jakim poświęcała się swoim wychowankom stanowiło dla nas wszystkich źródło podziwu. Co ważniejsze była cudownym, ciepłym, dobrym i uczynny człowiekiem, pełnym pogody ducha i zrozumienia dla wszystkich. Nasze środowisko poniosło ogromną stratę - czytamy w poruszającym poście.

Bytom w żałobie po śmierci nauczycielki ze Szkoły Muzycznej

Pod postem, w którym szkoła poinformowała o śmierci pani Katarzyny, pojawiło się mnóstwo komentarzy. - Wspaniała, zawsze pogodna i uśmiechnięta. Znakomita pianistka obdarzona ogromną wrażliwością na muzykę. Miałem zaszczyt grać z Kasią recital dyplomowy i 6 lat w bytomskiej szkole muzycznej. Nie jestem w stanie napisać jak wielu rzeczy mnie nauczyła w muzyce i jak bardzo była inspirująca. Ogromna strata. Składam Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia. Spoczywaj w Pokoju Kasiu - napisał jeden z komentujących.

- Pani Kasia często gościła w Cieszynie w roli akompaniatora podczas konkursu skrzypcowego, zawsze perfekcyjna i życzliwa. Wielka to strata dla środowiska muzycznego - dodała pani Agnieszka.

- Nie potrafię w to uwierzyć… odeszła tak cudowna, pełna ciepła i optymizmu osoba, a przy tym wspaniała i pełna pasji Pani Profesor z fortepianu, która potrafiła rozbudzić miłość do tego instrumentu…zawsze dbała o ciepłą atmosferę. Pamiętam utwory grane razem na cztery ręce, cukierki na popisach i dobór repertuaru dostosowanego zawsze w pełni do nas i naszych nieograniczonych pomysłów…i ogromne wsparcie, które nie ograniczało się wyłącznie do fortepianu i egzaminów…będzie mi Pani bardzo brakować - czytamy we wpisie pani Mai.

Bliskim w imieniu redakcji przekazujemy wyrazy współczucia.

