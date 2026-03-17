Śmierć prof. Marka Trombskiego. Pierwszy rektor ATH nie żyje

Środowisko akademickie oraz mieszkańcy Bielska-Białej opłakują stratę zasłużonego naukowca i działacza. Nie żyje prof. Marek Trombski, sprawujący niegdyś zaszczytną funkcję pierwszego rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej, która obecnie funkcjonuje pod nazwą Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego. Zmarły wniósł potężny wkład w rozbudowę lokalnych struktur szkolnictwa wyższego, trwale zapisując się w historii miasta.

Smutne doniesienia o odejściu cenionego rektora potwierdził w mediach społecznościowych obecny prezydent Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski.

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci prof. Marka Trombskiego – pierwszego rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej, a obecnie Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, wybitnego naukowca, samorządowca i społecznika. Profesor Marek Trombski był współtwórcą środowiska akademickiego w naszym mieście i osobą, która wniosła ogromny wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w Bielsku-Białej - czytamy w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Włodarz miasta podkreślił w swoim wpisie, że działania profesora Trombskiego na stanowisku pierwszego rektora znacząco wzmocniły renomę oraz pozycję uczelni na mapie edukacyjnej kraju.

Kariera naukowa i polityczna. Kim był prof. Marek Trombski?

Przyszły rektor przyszedł na świat w 1937 roku w Łodzi, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki w świecie nauki na tamtejszej Politechnice. W swojej karierze skupił się przede wszystkim na naukach technicznych, badając wnikliwie dynamikę elementów maszyn, analizę konstrukcji oraz naprężenia. Jego wieloletnia praca badawcza zaowocowała stworzeniem około stu cenionych publikacji naukowych.

Na późniejszym etapie życia naukowiec związał swoje losy z Bielskiem-Białą, stając się filarem tamtejszej edukacji wyższej. W latach 2001–2008 kierował Akademią Techniczno-Humanistyczną jako jej pierwszy rektor, umacniając regionalne struktury oświatowe. Profesor realizował się również w lokalnej polityce jako wojewoda bielski oraz zasiadał w sejmiku województwa śląskiego.

Zaangażowanie społeczne i wybitne osiągnięcia badawcze przyniosły mu liczne prestiżowe wyróżnienia państwowe. Zmarły został uhonorowany między innymi Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a jego odejście stanowi bolesny cios dla całego śląskiego środowiska akademickiego.

