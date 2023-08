Bardzo przykre

Nieprawdopodobne, co obcy ludzie zrobili po morderstwie Wiktorii. To przechodzi ludzkie pojęcie! Namawiają ojca do reakcji

Mateusz udusił 18-letnią Wiktorię w swoim malutkim, wynajmowanym mieszkaniu. Poznał bytomiankę na przystanku autobusowym, nie wiadomo czym przekonał dziewczynę, by pojechała do niego. 19-latek zamordował Wiktorię z zimną krwią, jednak to na dziewczynę wylała się fala hejtu i nienawiści.