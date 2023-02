Niezapomniane Walentynki we dwoje. Podpowiadamy, gdzie je spędzić!

Co za tragedia!

Romantyczna kolacja we dwoje

Każda okazja jest dobra, aby cieszyć się swoją obecnością i celebrować miłość, ale to właśnie 14 lutego uważa się za ten dzień, w którym oboje możecie poczuć się wyjątkowo. Pozwólcie sobie na chwilę zapomnienia i idźcie na randkę. Wspólnie zjedzona w romantycznej atmosferze wyśmienita kolacja pozwoli wam być ze sobą jeszcze bliżej i zakochać się w sobie jeszcze bardziej. Na niepowtarzalne Walentynki zapraszają restauracje należące do sieci Hoteli Diament.

Restauracja Diament w Zabrzu organizuje walentynkową kolację livecooking. Szef Łukasz Szymon Gamoń przygotuje dla zakochanych kolację na żywo na stole teppanyaki. Koszt menu walentynkowego to 250 zł za parę.

W restauracji Cesarskiej w Chorzowie walentynki trwają od 14 lutego aż do 19 lutego. Na te dni przewidziano menu walentynkowe złożone z 3 dań, dostępne w dwóch wariantach. Koszt menu to 89 zł, do każdego z wariantów lampka wina czerwonego, białego lub musującego za 1 grosz.

Restauracja Poziom+ w Gliwicach proponuje na Walentynki romantyczną kolację przy świecach złożoną z 4-daniowego menu: przystawka+zupa+ danie główne+ deser. Istnieje także możliwość zamawiania dań ze skróconej karty Poziom+. Koszt menu to 340 zł za parę, do każdego zamówionego zestawu kieliszek Prosecco lub białego/czerwonego wina chilijskiego za 1 zł.

i Autor: materiały prasowe Menu walentynkowe w restauracji Poziom+ w Gliwicach

Walentynkowy weekend w Hotelach Diament

Jeżeli macie nieco więcej wolnego czasu niż jeden wieczór, możecie zarezerwować nocleg w jednym z Hotelów Diament. Te znajdziecie w aż siedmiu lokalizacjach – Wrocławiu, Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Gliwicach, Siemianowicach Śląskich i Ustroniu. Hotele Diament oferują nie tylko komfortowe pokoje dla dwojga, ale też pełną obsługę gastronomiczną, posiadają zaplecze rekreacyjne i odnowę biologiczną.

Specjalną walentynkową ofertę przygotował m.in. Park Hotel Diament Wrocław.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową www.hotelediament.pl oraz fanpage.

Konkurs dla Słuchaczy Radia Eska Śląsk

Planując Walentynki, warto słuchać Miasta Na Czasie na antenie Eski Śląsk. Dla Słuchaczy został bowiem przygotowany specjalny konkurs.