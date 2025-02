Niezwykły spektakl na niebie! Radzimy chwytać za lornetkę

Wystarczy zwykła lornetka, by podziwiać piękne zjawisko nad polskim niebem. Planeta Wenus najjaśniejszym obiektem na niebie

Czy lubisz obserwować nocne niebo, szukać ruchomych punkcików, rozpoznawać gwiazdozbiory i planety? Jeśli tak, koniecznie przeczytaj tę wiadomość! Okazuje się, że na polskim niebie mamy do czynienia z pewnym ciekawym zjawiskiem. Astronomowie nie mają wątpliwości, ze to wyjątkowe chwile. W dodatku nie trzeba mieć żadnego teleskopu czy wielkiej lunety, by coś z tego mieć. Jak ujawnił PAP Damian Jabłeka, wicedyrektor Planetarium Śląskiego i autor bloga "Dotknij nieba", wystarczy zwykła lornetka, by zobaczyć tak zwany sierp Wenus. "Teraz wieczorami najjaśniejszy obiekt na niebie to Wenus. Świeci bardzo jasno wysoko nad zachodnią częścią widnokręgu. Jest ponad 30 razy jaśniejsza od Merkurego, trudno ją przegapić" - zapewnia ekspert. To brzmi jak świetny pomysł na romantyczną randkę!

"Wenus jest bardzo duża i jasna, ale – co ciekawe – nie świeci całą tarczą, widzimy tylko wąski jej fragment, przypominający sierp Księżyca"

Jak dodaje astronom, planeta Wenus jest teraz w mniejszej odległości od Ziemi niż od Słońca. "Wenus jest bardzo duża i jasna, ale – co ciekawe – nie świeci całą tarczą, widzimy tylko wąski jej fragment, przypominający sierp Księżyca. Promienie słoneczne oświetlają teraz ok. 16 proc. Wenus. Za pomocą zwykłej lornetki, np. takiej o powiększeniu 8x50, możemy zobaczyć, że druga planeta od Słońca jest widoczna nie jako okrągły obiekt, ale przecinek" – tłumaczy wicedyrektor Planetarium Śląskiego. Zachęca też do podpatrywania Jowisza i Marsa. "Widać je wieczorem, zaraz po zachodzie Słońca, w gwiazdozbiorach nieba zimowego. Ok. godz. 18-19 bez problemu zobaczymy Oriona, czyli cztery gwiazdy rozmieszczone w nieco zniekształconym prostokącie i trzy w jednej linii pośrodku. Na zachód i w górę od Oriona znajdziemy gwiazdozbiór Byka – to właśnie w nim świeci teraz jasny Jowisz. W górę i na wschód od Oriona znajdziemy gwiazdozbiór Bliźniąt, gdzie przez cały czas można obserwować Marsa" – mówi Damian Jabłeka.

Autor:

Sonda Lubisz obserwować nocne niebo? Tak, bardzo Nie fascynuje mnie to Lubię popatrzeć od czasu do czasu

Co wiesz o kosmosie? Kosmicznie łatwy quiz Pytanie 1 z 10 W jakiej galaktyce znajduje się Ziemia? w Układzie Słonecznym w Drodze Mlecznej w Pasie Planet Skalistych Następne pytanie