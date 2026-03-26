Tuż przy granicy z naszym krajem realizowany jest projekt mogący przyciągnąć tysiące miłośników górskich wędrówek. Na słowackiej górze Trojak o wysokości 845 metrów nad poziomem morza zaplanowano wzniesienie nowoczesnego punktu obserwacyjnego oddalonego o zaledwie kilkadziesiąt metrów od polskiego Zwardonia. Wiele wskazuje na to, że ten do niedawna cichy zakątek błyskawicznie zamieni się w jeden z najchętniej wybieranych celów na krótkie wypady.

Z wieży widokowej na szczycie Trojak turyści zobaczą Tatry Wysokie

Planowany obiekt ma zachwycać nie tylko oryginalną formą architektoniczną, ale przede wszystkim gwarantować niepowtarzalne krajobrazy. Przy bezchmurnym niebie spacerowicze będą mogli podziwiać stąd majestatyczne Tatry Wysokie, co czyni ten obszar niezwykle kuszącym punktem na mapie całego regionu.

Szeroka panorama ma stanowić główny atut przyciągający osoby poszukujące mało wymagających szlaków o niezwykłych walorach estetycznych. Burmistrz słowackiej gminy Skalite Jozef Cech podkreśla znaczenie tego przedsięwzięcia dla lokalnej turystyki.

Nowa wieża widokowa powstanie na szczycie Trojáku - Kykuża w Skalitym, która stanie się atrakcyjną dominantą terenu. Odwiedzającym czekają wyjątkowe widoki, a przy dobrej pogodzie widok na Tatry Wysokie - zapowiada Jozef Cech, burmistrz gminy Skalite.

Wieża koło Zwardonia to efekt czesko-słowackiego programu Interreg

Całe przedsięwzięcie stanowi rezultat ścisłej kooperacji między stroną słowacką oraz czeską. Inwestycję wpisano w ramy programu Interreg, a plan działania zakłada dodatkowo odrestaurowanie zabytkowych umocnień zlokalizowanych po stronie naszych południowych sąsiadów z Czech.

Góra Trojak już od pewnego czasu cieszy się sporym uznaniem wśród podróżujących. Prawdziwy rozkwit popularności tego wzniesienia nastąpił w 2022 roku, kiedy zamontowano tam gigantyczną „Ławeczkę zakochanych”. Obiekt ten błyskawicznie zdobył ogromny rozgłos w sieci i zaczął przyciągać gości z różnych stron.

W kolejnych miesiącach teren wzbogacił się o „Kapsułę Miłości” oraz instalację o nazwie „Trzy Krzyże”. Te wszystkie elementy utworzyły tak zwany Szlak Miłości i Przyjaźni stanowiący obecnie jeden z najsłynniejszych punktów wycieczkowych na całym pograniczu. Włodarz gminy Skalite zwraca uwagę na rosnący potencjał tego miejsca.

"Korytarz miłości i przyjaźni zyskuje tym samym nowy, ciekawy punkt, który jeszcze bardziej wzmocni jego urok i znaczenie - dodaje burmistrz gminy Skalite."

Spacer na słowacki Trojak ze Zwardonia zajmuje zaledwie pół godziny

Niewątpliwą zaletą tej góry jest niezwykle łatwy dojazd i szybkie wejście. Wędrówka na sam wierzchołek z rejonu polskiego Zwardonia zajmuje zaledwie trzydzieści minut spokojnego marszu. Droga nie sprawia żadnych trudności i doskonale nadaje się na wycieczki dla rodzin z najmłodszymi dziećmi.

Budowa imponującego punktu widokowego stanowi następny etap modernizacji tutejszej infrastruktury. Cichy niegdyś obszar przygraniczny już wkrótce przeobrazi się w gigantyczną atrakcję przyciągającą rzesze piechurów.

Wizualizacje tej intrygującej konstrukcji można obejrzeć w dołączonej do artykułu galerii zdjęć.