Nowe fakty w sprawie wicemarszałka! Zarzuty korupcji i areszt, a teraz to!

Nowe fakty w sprawie wicemarszałka woj. śląskiego, który usłyszał zarzuty korupcyjne. Bartłomiej S. powiedział, czy rezygnuje ze stanowiska

Nowe fakty w sprawie skandalu korupcyjnego na Śląsku! Chodzi o wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S., który usłyszał zarzuty korupcji i został aresztowany na trzy miesiące, jak poinformowała PAP prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej. Politykowi grozi do dziesięciu lat pozbawienia wolności. „Katowicki sąd zastosował wobec Bartłomieja S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Ocenił, że należy go zastosować ze względu na obawę matactwa oraz z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia (…) zarzucanych mu czynów” – powiedziała PAP prok. Katarzyna Calów-Jaszewska. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowych oraz uzależnienia wykonania czynności służbowych od ich uzyskania. Według śledczych miało to miejsce podczas pełnienia przez Bartłomieja S. funkcji wicemarszałka woj. śląskiego, jak i wcześniej, w trakcie funkcji wiceprezydenta Częstochowy. Dziś, w piątek 25 października Sąd Rejonowy Katowice-Zachód przychylił się do prokuratorskiego wniosku o areszt dla Bartłomieja S. Teraz pojawiły się nowe doniesienia.

Bartłomiej S. po ostatnich wyborach samorządowych dostał się do Sejmiku Województwa Śląskiego z listy Koalicji Obywatelskiej

Rzecznik Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Gruszka poinformował Polską Agencję Prasową, że Bartłomiej S. złożył dziś, 25 października rezygnację z funkcji wicemarszałka woj. śląskiego, w związku z czym „został skierowany wniosek o zwołanie sesji Sejmiku Województwa Śląskiego”. Jak powiedział adwokat Jacek Kohler, Bartłomiej S. złożył zeznania i nie przyznał się do winy. Prawnik zapowiedział też złożenie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu swojego klienta. Bartłomiej S. po ostatnich wyborach samorządowych dostał się do Sejmiku Województwa Śląskiego z listy Koalicji Obywatelskiej. Wszedł w skład nowego zarządu, który utworzyły KO, Trzecia Droga i Lewica. Wcześniej był radnym, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Częstochowa, wiceprezydentem Częstochowy, a także wicedyrektorem Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wiceprezesem Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Prokurator śląskiego pionu PZ PK ogłosił Bartłomiejowi S. dwa zarzuty o charakterze korupcyjnym. 🔽https://t.co/N0OinaKshz— Prokuratura (@PK_GOV_PL) October 25, 2024

