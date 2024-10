Ile wynosi majątek Buddy? Kapcie Wam spadną!

Kamil B., powszechnie znany pod pseudonimem Budda został wczoraj aresztowany "z wielkim hukiem". Youtuber, który swoją karierę w social mediach zbudował wokół pasji samochodowej, trafił za kratki wraz z 9 innymi osobami. Aresztowana została też jego ukochana Ola, którą celebryta przedstawiał jako "Grażynkę" - kim jest dziewczyna Buddy więcej czytaj tutaj.

Budda usłyszał zarzuty

Policja zabezpieczyła także do dyspozycji prokuratury majątek Kamila B. "Wypasione fury" wjechały na lawety, zablokowano także konta bankowe celebryty. Ile tak naprawdę wart jest Budda?

Budda został już dowieziony do prokuratury i usłyszał zarzuty. To poważne przestępstwa, m.in.: kierowania oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych, które to loterie, z uwagi na warunki ich uczestnictwa, były w istocie grami hazardowymi. Jaki majątek zgromadził popularny influencer? Czy go straci?

Obłędny majątek Buddy

Podczas prowadzonych działań CBŚ zajęło cały majątek należący do wszystkich podejrzanych. Do dyspozycji prokuratora zabezpieczono m.in.: 51 luksusowych i sportowych samochodów - ich wartość to ok. 38 mln zł. Podejrzani posiadali również nieruchomości, w tym grunty, działki budowlane, domy i mieszkania, których wartość oszacowano na 30 mln złotych. Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokady rachunków bankowych na kwotę sięgającą ok. 77 mln zł.

Na stronie CBŚP wczoraj pojawiło się wideo z zatrzymania podejrzanych, wśród których znalazł się Kamil L, czyli Budda. Na stronie organów ścigania znalazł się także komunikat, dotyczący szczegółów śledztwa.

Wynikiem prowadzonego śledztwa była realizacja przeprowadzona w dniu 14 października 2024 roku, w trakcie której zatrzymano 10 osób podejrzewanych o czerpanie korzyści finansowych z nielegalnego procederu. W trakcie dalszych czynności przeszukano kilkanaście lokalizacji związanych z działalnością zatrzymanych osób, które miały miejsce na terenie województw: mazowieckiego, małopolskiego oraz śląskiego. W ich wyniku dokonano zabezpieczeń obszernego materiału dowodowego w postaci różnego rodzaju dokumentacji. Nie przegap: Tajemnicza Monika nie żyje. W sieci pojawiły się informacje o pogrzebie i nekrolog

