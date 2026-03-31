Od 16 domów do jednego z najpiękniejszych miast w woj. śląskim. Wyjątkowa historia

Blachownia: niezwykła historia śląskiej miejscowości

Dzieje Blachowni są ściśle powiązane z rozwojem przemysłowym Częstochowskiego Obszaru Rudonośnego. W 1610 roku, dzięki zaangażowaniu starosty Mikołaja Wolskiego, uruchomiono w tym miejscu potężne piece hutnicze i manufakturę specjalizującą się w produkcji drutu oraz blachy. Zakład ten prężnie się rozwijał i już w 1630 roku produkował około 800 wozów żelaza w ciągu roku. Ważnym momentem w historii osady była wizyta króla Władysława IV w 1633 roku, który zdecydował się obejrzeć tutejszą kuźnicę.

Sama nazwa miejscowości wywodzi się bezpośrednio od wytwarzanego tam materiału. W 1827 roku Blachownia przypominała zaledwie skromną wieś, liczącą zaledwie 16 domów zamieszkanych przez 104 mieszkańców. Przełomem dla rozwoju tego terenu okazało się powstanie ogromnej fabryki blachy w 1835 roku, co definitywnie ugruntowało przemysłowy charakter tego miejsca.

Przez długie wieki Blachownia istniała jedynie jako niewielka osada i wieś. Prawdziwy, dynamiczny rozwój przyszedł dopiero w latach 50. XX wieku, gdy nastąpiła rozbudowa miejscowej huty i uruchomiono kopalnie rud żelaza. W wyniku tych ogromnych przemian miejscowość najpierw przekształciła się w osiedle, a w 1967 roku oficjalnie nadano jej prawa miejskie. W nowszej historii Blachowni zapisał się tragiczny rok 2008, kiedy przez miasto przeszła potężna trąba powietrzna, niszcząc m.in. wieżę kościoła parafialnego. Dziś dawne tradycje przemysłowe kontynuuje w regionie Odlewnia Żeliwa MIKODA.

Zabytki i atrakcje turystyczne Blachowni

Pomimo swojego silnie przemysłowego rodowodu, Blachownia może pochwalić się kilkoma ciekawymi obiektami, które przypominają o jej historycznej przeszłości. Do najbardziej godnych uwagi należą:

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego , który w przeszłości służył jako stacja kolejowa.

Pałacyk myśliwski wzniesiony w 1870 roku z myślą o rosyjskim następcy tronu, wielkim księciu Mikołaju Romanowie.

Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski i św. Michała Archanioła z 1927 roku, skrywający w swoim wnętrzu piękny ołtarz główny.

Pomnik poświęcony mieszkańcom poległym i zamordowanym w trakcie II wojny światowej.

Wyróżniającym się punktem na mapie miasta jest także zbiornik retencyjny Blachownia, utworzony na rzece Stradomce, który stanowi niezwykle popularne miejsce wypoczynku i rekreacji.

