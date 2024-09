Eksplozja podczas spotkania towarzyskiego. Trzy kobiety trafiły do szpitala

Pakiet 14 nowoczesnych karetek przekazano w poniedziałek (9 września 2024 r.) w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Pojazdy trafią do 12 miast województwa śląskiego. Każdy z ambulansów kosztował niemal milion zł. Karetki są w pełni wyposażone.

- Każdy z nich to jeżdżący OIOM na kółkach - powiedział podczas konferencji prasowej dyrektor WPR Łukasz Pach.

Ważne informacje dla pacjentów. To tu trafią nowe karetki

Dokąd trafią nowe pojazdy? Po dwie karetki będą stacjonować w Tychach i w Katowicach, a po jednej w Chorzowie, Mikołowie, Łaziskach Górnych, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Zabrzu, Bytomiu, Radzionkowie, Rudzie Śląskiej i w Jastrzębiu Zdroju.

Po przekazaniu ambulansów w poniedziałkowy poranek pojechały one do swoich stacji. Tam zaopatrzone zostały w jednorazowy sprzęt, czyli np. w strzykawki, gaziki i leki. Na ulice śląskich miast wyjadą we wtorek.

Karetki mają respirator, defibrylator, pompy strzykawkowe, pulsoksymetry i urządzenie do kompresji klatki piersiowej.

Po zakupie 14 nowych karetek cała flota śląskiego pogotowia liczyła będzie 60 nowoczesnych ambulansów mających mniej niż 3 lata.

- Ze 20 karetek jest jeszcze do wymiany i pewnie w najbliższym czasie będziemy myśleć o tym, jak je wymienić - deklaruje wicemarszałek woj. śląskiego Bartłomiej Sabat.

Koszt zakupu 14 karetek wyniósł ponad 12,5 mln zł, z czego 6 mln zł stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Resztę pokryto z budżetu WPR w Katowicach.

