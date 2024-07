Co tam się wydarzyło?

Pędziła quadem. Zjechała ze skarpy i wylądowała w rowie. Na miejscu lądował LPR

To mogło skończyć się bardzo źle. W Czerwionce-Leszczynach doszło do bardzo groźnego zdarzenia. 18-letnia dziewczyna kierująca quadem nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i spadła ze skarpy. Na miejscu lądował LPR, który zabrał kierującą do szpitala. Na pasażera czekała karetka.