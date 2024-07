Chodził po klatce schodowej i wdzierał się do mieszkań. Mówił, że szuka żony

To nie słoneczna Italia, a mała miejscowość w zachodniej Polsce. Turystyczny hit lata zachwyca swoim klimatem

Policjanci z Jaworzna zatrzymali agresywnego mężczyznę, który wdarł się do sześciu mieszkań, wyłamując wcześniej do nich drzwi.

Wszystko rozegrało się w przeciągu tygodnia. Policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który chodził po klatce schodowej wyłamując drzwi i wchodząc w sumie do trzech obcych mieszkań. Jednego z właścicieli zaatakował i groził mu pozbawieniem życia. Jego zachowanie wskazywało, że szuka swojej małżonki, która miała przebywać w jednym z lokali. 42-latek nie wiedział w którym, dlatego też wchodził do wszystkich mieszkań, z których słyszał kobiecy głos.

Co ciekawe, dwa dni później zrobił dokładnie to samo, mimo nałożonego zakazu policyjnego. 42-latek był pobudzony i musiał zostać przez policjantów obezwładniony. Tym razem dopuścił się zniszczeń na kwotę 5,5 tysiąca złotych, naruszając mir domowy trzech rodzin. Śledczy uzupełnili mężczyźnie zarzuty o trzy dodatkowe czyny. Mężczyzna tłumaczył się w ten sam sposób i jak stwierdził, „kierowało nim serce”. Łącznie wyłamał drzwi do sześciu mieszkań. Jak informuje policja, wszystkie pokrzywdzone osoby obawiały się agresywnego mężczyzny i złożyły stosowne zawiadomienia na Policji.

Jak ustalili śledczy, kobieta, którą szukał mężczyzna, 3 lata temu rozstała się z nim i od tego czasu nie mieli ze sobą kontaktu.

Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. 42-latkowi grozi nawet do 5 lat więzienia.

