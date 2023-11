Pijany skopał drzwi... do zakładu pogrzebowego. Był w grobowym nastroju?

CO ZA TRAGEDIA!

Był pijany, skopał drzwi wejściowe do zakładu pogrzebowego

Zgłoszenie dotyczące aktu wandalizmu wpłynęło około godziny 2:00 nad ranem, kiedy to kamery monitoringu uchwyciły podejrzane zachowanie mężczyzny przy wejściu do zakładu pogrzebowego w Dąbrowie Górniczej. Pijany 37-latek stał przed drzwiami wejściowymi do pogrzebowego domu i... agresywnie w nie kopał. O tym niecodziennym incydencie poinformował policjantów właściciel firmy. Mundurowi szybko zjawili się na miejscu i zatrzymali agresora, którym okazał się 37-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna był pijany - wydmuchał ponad 2 promile alkoholu. Zabezpieczone nagrania monitoringu jednoznacznie potwierdziły działania sprawcy, który agresywnie kopiąc w drzwi, wyrządził szkody.

Policja o zatrzymaniu agresywnego 37-latka z Ukrainy

- 37-latek ukraińskiego pochodzenia, który był pod wpływem alkoholu - badanie wskazało przeszło 2 promile - został przewieziony na komendę celem wyjaśnienia sprawy. Śledczy prowadzący dochodzenie będą analizować motywy jego działania oraz przedstawią mu zarzuty. Mężczyzna wkrótce odpowie za swoje czyny przed sądem. Grozi mu do 5 lat za kratkami. Incydent ten stanowi przypomnienie o konieczności ścisłej współpracy społeczności lokalnej z organami ścigania, aby utrzymać bezpieczeństwo publiczne. Tego rodzaju zachowania są nie do zaakceptowania i zostaną ścigane z całą surowością prawa - przekazała Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej.

