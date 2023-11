Po orgii w Dąbrowie Górniczej zrobił coś strasznego. Prokuratura nie ma wątpliwości!

Do Pomostu przychodzą więźniowie, żeby wyjść "na ludzi". Teraz Pomost jest w tarapatach

Skandal z orgią na plebanii w Dąbrowie Górniczej, którą w swoim parafialnym mieszkaniu zorganizował ks. Tomasz Z., wywołał emocje i oburzenie wśród wiernych w całej Polsce. Duchowny i uczestnicy seksualnej imprezy zamówili na gejparty męską prostytutkę. W trakcie igraszek jeden z mężczyzn stracił przytomność i konieczna była interwencja ratowników medycznych oraz policji. Sprawę 20 września ujawniła "Gazeta Wyborcza". Dzień później ktoś podpalił drzwi wejściowe do kościoła. Niedługo po pożarze udało się schwytać sprawcę podpalenia - okazał się nim 38-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, w którego organizmie stwierdzono ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna przyznał policjantom, że podpalił drzwi kościoła. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", jest gotowy akt oskarżenia przeciw 38-latkowi.

38-letni podpalacz odpowie dodatkowo za zniszczenie zabytku

38-latkowi z Dąbrowy Górniczej przedstawiono zarzut: "kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10". Ale to nie wszystko. Ponieważ bazylika wpisana jest do rejestru zabytków, mężczyzna dodatkowo odpowie także za zdewastowanie zabytku.

W poniedziałek, 13 listopada Waldemar Łubniewski, rzecznik sosnowieckiej Prokuratury Okręgowej przekazał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", że jest już gotowy akt oskarżenia przeciwko 38-latkowi.

- Przed jego wysłaniem do sądu pozostała jedynie formalność związana z tym, że zatrzymany może zapoznać się z całością materiału postępowania i złożyć do niego ewentualne wnioski - przekazał "GW" prokurator.

