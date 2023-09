Po aferze z orgią u księdza podpalono kościół. Policja ma delikwenta, trzeźwieje

Sprawa jest poważna

Po aferze z orgią u księdza podpalono zabytkowy kościół. Policja ma podejrzanego

W czwartek późnym wieczorem ktoś podpalił drzwi wejściowej do zabytkowej bazyliki parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Czy to był odwet za skandalem, jaki wywołała orgia, która odbyła się w budynku parafialnym? To będą badać śledczy. Sprawa jest poważna, bo nie było to zwykłe uszkodzenie czy zniszczenie mienia. Bazylika jest bowiem w rejestrze zabytków, a więc konsekwencje za jej podpalenie będą dużo surowsze.