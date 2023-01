Piotr odjechał do nieba. Organizator Moto Show w Bielsku-Białej miał 39 lat

Złapali go, gdy chował kasę!

Piotr B. był pomysłodawcą i organizatorem Moto Show w Bielsku-Białej. Impreza odbywa się cyklicznie co roku pod Dębowcem. W wydarzeniu biorą udział wielbiciele motoryzacji w całej Polsce. Całe to środowisko jest w żałobie po tragicznej informacji, jaką przekazano we wtorek, 3 stycznia. Piotr B. zmarł nagle w wieku 39 lat. - Trudno uwierzyć w tą informację... Zmarł Piotr B. - członek rajdowej i motoryzacyjnej rodziny. Wyjątkowy pasjonat i twórca Moto Show, który ogromną część swojego życia poświęcił dla działalności w Automobilklubie Beskidzkim. Piotr dziękujemy za wszystko! - czytamy na profilu Automobilklub Beskidzki.

39-latek był również kierowcą rajdowym i instruktorem nauki jazdy. Działał dobroczynnie m.in. przy tworzeniu kalendarzy, z których środki przekazywane były na cele charytatywne. Bliskim Piotra przekazujemy wyrazy współczucia.

