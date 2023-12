Piotr Kochanek przegrał walkę z ciężką chorobą. „Nasze oczy są pełne łez”

Zmarł Piotr Kochanek - rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich

Siemianowicki ratusz przekazał niezwykle smutne wieści. Rankiem 11 grudnia w wieku 45 lat zmarł Piotr Kochanek - wieloletni rzecznik Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. Mężczyzna ciężko chorował.

"Jeszcze kilka miesięcy temu, wszędzie Go było pełno. Nieodmiennie w pędzie. Stanowisko rzecznika Urzędu Miasta mocno wypełniało Jego czas, ale Piotr zawsze jeszcze go znalazł, aby angażować się w rozmaite akcje charytatywne. Jedną z nich była działalność w Fundacji Wolne Miejsce, gdzie składał w darze najcenniejsze godziny, te które większość z nas ma zarezerwowane dla najbliższych, przy wigilijnym stole, czy przy śniadaniu wielkanocnym. Jeśli tylko mógł, to pomagał. Nie w ramach akcji, ale tak po prostu, drugiemu człowiekowi" - napisali w komunikacie na stronie ratusza koledzy zmarłego.

Jak zaznaczyli, wielką pasją Piotra była muzyka. Mężczyzna grał na basie. "Był troskliwym tatą i kochającym mężem. Był też o nieodpartym uroku kolegą" - czytamy na stronie siemianowickiego ratusza. "Piotr, Piotr – ty złotousty chłopaku, królu elokwencji i zabawnych point, który przy każdej okazji potrafiłeś nas rozśmieszać do łez ! Teraz nasze oczy są pełne łez. Bez Ciebie…" - żegnają zmarłego Piotra Kochanka koledzy z ratusza.

Ostatnie pożegnanie Piotra Kochanka

Jak przekazał ratusz w Siemianowicach Śląskich, ostatnie pożegnanie zmarłego Piotra Kochanka odbędzie się w sobotę, 16 grudnia. O godz. 8:30 oprawiona zostanie msza święta w kościele św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich - Michałkowicach, przy ul. Kościelnej 1.