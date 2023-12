Myszy i pleśń w komisariacie. "Policjanci tam jedzą i trzymają swoje rzeczy"

Pleśń, brud, chłód i biegające po szatni komisariatu myszy

Aż trudno uwierzyć, że szatnia policjantów w komisariacie może wyglądać jak obraz nędzy i rozpaczy. W tym miejscu można spokojnie nakręcić sceny z horroru. Na ścianach widać brud, pleśń, a po podłodze między butami policjantów biegają myszy. Tak wygląda szatnia w komisariacie nr 5 w Bytomiu.

Zdjęcia z tego miejsca postanowił opublikować były policjant i bloger, znany wszystkim jako "Sierżant Bagieta", który opowiada o policji bez cenzury. Mężczyzna zamieścił na swoim oficjalnym profilu zdjęcia, które - jak napisał - pochodzą z szatni policjantów bytomskiego komisariatu.

- Warunki w szatni i pomieszczeniu socjalnym w KP V w Bytomiu. Sytuacja została skonsultowana z lekarzami, którzy stwierdzili, że obecna tam pleśń i gryzonie (na zamieszczonym przeze mnie nagraniu widać mysz), powodują bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia policjantów - pisze Bagieta i dodaje: wskazali konieczność zgłoszenia sprawy do odpowiednich organów, ponieważ taki stan rzeczy powoduje zagrożenie ekspozycją na zarodniki grzybów i choroby odzwierzęce. Z tego co wiem, sytuacja została już przekazana do sanepidu.

Jak wskazał Bagieta, policjanci w tym pomieszczeniu w szafkach trzymają swoje ubrania, buty, a także inne prywatne rzeczy. Oprócz tego jedzenie, bo również w tym miejscu spożywają swoje posiłki i realizują przerwy w pracy. Zimą w pomieszczeniu temperatura drastycznie spada.

Jak pisze Bagieta, warunki w policyjnej szatni "prawdopodobnie nie spełniającą minimalnych norm przewidzianych przepisami".

Bagieta pod swoim postem oznaczył oficjalne profile Policji Polskiej i Policji Śląskiej.

Poprosiliśmy rzeczniczkę bytomskiej policji, podkom. Anna Oczkiewicz, o komentarz w sprawie. Ta jednak przekazała, że komentarza z jej strony nie będzie, bowiem informacji na ten temat udziela Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Zwróciliśmy się z pytaniami do zespołu prasowego śląskiej policji. Wciąż czekamy na odpowiedź.

Pobili ochroniarza, bo zwrócił im uwagę. Policja pokazała drastyczne wideo Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.