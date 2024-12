Pobili 16-letniego chłopaka. Zrobili to dorośli mężczyźni. Było ich ośmiu

Po gigantycznej awarii piekarzanie w końcu mają wodą zdatną do picia

Ośmiu mężczyzn pobiło 16-latka z Bytomia

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (7.12. - 8.12. 2024). policjanci z ogniwa wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach patrolowali ulice miasta. W pewnym momencie nieopodal klubu muzycznego przy ulicy Matejki zauważyli grupę osób, która wciągnęła młodego człowieka do jednej z bram. Policjanci bez wahania ruszyli do działania i obezwładnili ośmiu mężczyzn.

Jak ustalili policjanci, chwilę przed ich przyjazdem mężczyźni pobili 16-latka w klubie muzycznym, a następnie wyprowadzili go na zewnątrz. Zatrzymani nie wyjaśnili, w jakim celu zaciągnęli pokrzywdzonego do bramy, ale pewne jest, że dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy nie doszło do większej tragedii.

16-latek z ogólnymi obrażeniami ciała niezagrażającymi jego życiu trafił do szpitala.

Mężczyźni w wieku od 20 do 48 lat zostali zatrzymani i doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ, gdzie usłyszeli zarzut pobicia. Prokurator wobec całej ósemki zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakazu opuszczania kraju.

Podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.