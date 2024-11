Pobili go, bo odmówił badania alkomatem. Policja muszą zapłacić mu ponad 120 tys. złotych

Policjanci pobili kierowcę, bo nie chciał dmuchnąć w alkomat

Do zdarzenia doszło 5 marca 2017 roku. To był późny wieczór, mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej, kazano dmuchnąć mu w alkomat. Gdy kierowca odmówił badania, zaczęli bardzo dokładnie sprawdzać samochód, którym podróżował mężczyzna. Próbowali go również zmusić do dmuchnięcia w alkomat. Później, jak relacjonuje poszkodowany został brutalnie wyszarpnięty z samochodu i powalony na ziemię.

- Kiedy mnie wyszarpywali, jeden z policjantów złamał sobie palec, przypuszczalnie uderzył dłonią w słupek. To go rozsierdziło. Zaczął mnie kopać po twarzy, po ciele - opowiada mężczyzna, który chce zachować anonimowość w rozmowie z TVN24.

Mężczyźnie pobrano krew do badań, a później przewieziono na izbę wytrzeźwień. Następnego dnia, gdy tylko wyszedł poszedł na obdukcję, a później złożył zawiadomienie do prokuratury.

Mężczyzna odniósł obrażenia ciała, w postaci siniaków obrzęku skóry i tkanki podskórnej oraz powierzchownych otarć naskórka głowy, klatki piersiowej, kończyn górnych i kończyny dolnej lewej, a także złamania żeber VIII-X.

Badanie krwi nie wykazało obecności alkoholu. Mężczyzna nagrywał również całą kontrolę, ale policjanci zabrali mu telefon i skasowali nagranie, co potwierdził biegły sądowy w swojej opinii.

Jak przekazał adwokat reprezentujący poszkodowanego, jego wersję uwiarygodniło to, że od razu poszedł na obdukcję i złożył zawiadomienie. To pokazało, że nie sfingował obrażeń.

Mimo to mężczyzna został oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej policjantów. Sąd go uniewinnił. Wówczas to policjanci usłyszeli zarzuty pobicia kierowcy, przekroczenia uprawnień i składanie fałszywych zeznań. Zostali skazani na kary w zawieszeniu i wydaleni ze służby. Gdy zapadł wyrok prawomocny, mężczyzna rozpoczął walkę w sądzie cywilnym o odszkodowanie. I wygrał.

Policjanci zostali skazani za pobicie i przekroczenie uprawnień

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z 4 lutego 2020 roku dwóch funkcjonariuszy KMP w Zabrzu zostało uznanych za współwinnych tego, że w marcu 2017 roku przekroczyli swoje uprawnienia podczas przeprowadzania kontroli trzeźwości kierowcy.

Sąd Apelacyjny w Katowicach na rzecz klienta kancelarii Duraj Reck i Partnerzy zasądził ponad 120 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia. Wyrok Sądu Apelacyjny w Katowicach z dnia 7 listopada 2024 r. jest prawomocny.