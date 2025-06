i Autor: Sebastian Wielechowski / Super Express; Alex Marcinowski/Super Express

Gortat team

Podanie Tomasza Fornala do Mameda Khalidova stało się hitem! To wszytko prowadzi do jednego

Tomasz Fornal to bez wątpienia jedna z największych gwiazd siatkówki nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Nikt na pewno nie spodziewał, że zdobywca srebrnego medalu na igrzyskach olimpijskich pojawi się na parkiecie... koszykarskim z Mamedem Khalidovem. Wszystko za sprawą Marcina Gortata, który przygotowuje swoją drużynę do meczu gwiazd.