Do skandalicznego zdarzenia doszło w ubiegły czwartek, 19 grudnia, w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach. Jak informuje Radio ESKA, do aquaparku wybrała się grupa uczniów z okolicznych szkół podstawowych pod nadzorem nauczycieli. Po kąpieli dzieci udały się do szatni. W pewnym momencie do nauczyciela przybiegła dziewczynka, która zaalarmowała go, że ktoś nagrał ją telefonem w momencie, gdy się przebierała. Pedagog natychmiast zareagował.

- O sprawie przez nauczyciela grupy poinformowani zostali pracownicy parku wodnego, którzy wezwali na miejsce zdarzenia policjantów - mówi w rozmowie z ESKĄ Michał Fajer, prezes Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. - Mundurowi zatrzymali na terenie obiektu mężczyznę podejrzewanego o nagrywanie nieletniej.

Mężczyzna został zatrzymany i następnego dnia doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut.

- Bartosz R. usłyszał zarzut utrwalania w dniu 19 grudnia 2024 r. wizerunku nagiej osoby małoletniej bez jej wiedzy, za pomocą telefonu komórkowego, który umieścił pod ścianką działową przebierani - potwierdza w rozmowie z Radiem ESKA prok. Justyna Rzeszut-Sieńkowska z Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach. - Mężczyzna nie przyznał się do winy.

Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy złotych. Bartosz R. musi stawiać się dwa razy w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, ma zakaz zbliżania się do małoletniej pokrzywdzonej oraz zakaz przebywania na terenie Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.