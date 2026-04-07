Podjęto decyzję w sprawie kopalni Wujek. Wiadomo, co powstanie w miejscu po słynnym zakładzie

Jest plan dla terenów po kopalni Wujek. Powstanie nowa dzielnica

Jest nowa decyzja w sprawie terenów po likwidowanej kopalni Wujek. Rozstrzygnięto konkurs na ich zagospodarowanie. Zwycięską koncepcję przygotowała firma P.A. Nova. Chodzi o duży obszar – około 100 hektarów. To nie tylko sama kopalnia, ale też tereny wokół niej. Obszar jest położony blisko autostrady A4 i istniejących osiedli. Miasto chce to wykorzystać. Zwycięski projekt zakłada stworzenie nowej dzielnicy w miejsce kopalni, którą Polacy pamiętają jako miejsce brutalnej pacyfikacji górniczych protestów w 1981 roku. Zginęło wówczas dziewięciu manifestantów. Firma projektowa mająca zagospodarować teren obiecuje, że historia kopalni Wujek zostanie w jakiś sposób upamiętniona. Usługi mają powstać w północnej części, bliżej autostrady i torów kolejowych. Mieszkania zaplanowano na południu. W okolicach historycznych budynków kopalni mają pojawić się miejsca związane z nauką i kulturą.

Dziś na terenie kopalni działa Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Trwa jego rozbudowa

Projekt dopuszcza też rozwój funkcji sportowych na południu terenu. Całość ma być dobrze skomunikowana, m.in. przez nowe drogi i połączenia z istniejącą siecią ulic. Władze miasta podkreślają, że to dopiero początek. Na podstawie zwycięskiej pracy powstaną dokumenty planistyczne. Proces zagospodarowania może potrwać nawet kilkadziesiąt lat. Dziś na terenie kopalni działa Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Trwa jego rozbudowa, a w planach jest też odnowienie kolejnych obiektów, w tym dawnej łaźni. Równolegle trwają starania, by objąć ochroną konserwatorską historyczne budynki kopalni. Chodzi o to, by nowe inwestycje nie zatarły pamięci o przeszłości. Miasto obiecuje: Wujek się zmienia, ale jego historia ma pozostać widoczna.

