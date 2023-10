Pokłócili się przed szkołą. Jeden nie wytrzymał i wyciągnął nóż do tapet

Zdał cios nożem do tapet koledze. 14-latek trafił do szpitala

To wstrząsające zdarzenie rozegrało się 6 października, na terenie jednej ze szkół ponadpodstawowych w Tychach.

- W trakcie przerwy przed budynkiem szkoły pomiędzy dwoma uczniami doszło na przerwie do sprzeczki, w wyniku której 16-latek zaatakował drugiego ucznia z młodszej klasy nożem do tapet - przekazała młodszy aspirant Paulina Kęsek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

14-letni chłopiec z raną brzucha został przetransportowany do szpitala. Sprawca został zatrzymany i przewieziony do tyskiej komendy. 16-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Zebrany materiał dowodowy trafi do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Tychach, gdzie zapadnie decyzja o dalszym losie nieletniego.

