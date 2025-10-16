Policjanci pomogli zagubionym owieczkom. Nietypowa interwencja drogówki



Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu podczas rutynowego patrolu natknęli się na zaskakujący widok. Zamiast piratów drogowych czy nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, ich oczom ukazały się... owce, beztrosko spacerujące po jezdni i chodniku. Zwierzęta poruszały się bez opieki, co stwarzało zagrożenie zarówno dla nich, jak i dla uczestników ruchu drogowego.

Nietypowa interwencja drogówki w Raciborzu. Pomogli zagubionym owieczkom

Policjanci z raciborskiej drogówki z pewnością nie mogli narzekać na nudę podczas ostatniej służby. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu, mundurowi patrolujący ulicę Pogrzebieńską zauważyli coś, co kompletnie nie pasowało do miejskiego krajobrazu. Po jezdni i przylegającym do niej chodniku, bez żadnego nadzoru, przechadzała się grupa owiec. Zwierzęta, nieświadome grożącego im niebezpieczeństwa, stwarzały ogromne zagrożenie w ruchu drogowym.

Obecność zwierząt na drodze, zwłaszcza po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności, to jeden z najczarniejszych scenariuszy dla każdego kierowcy. Każdy gwałtowny manewr, jak próba ominięcia zwierzęcia, mógłby doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem, zderzenia z innym autem lub wypadnięcia z drogi.

Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali radiowóz, włączyli sygnały świetlne, aby ostrzec innych uczestników ruchu, i przystąpili do działania. Ich pierwszym celem było zabezpieczenie miejsca oraz sprowadzenie zdezorientowanych zwierząt w bezpieczne miejsce, z dala od pędzących samochodów. Mundurowi z ogromną ostrożnością i spokojem zagonili całe stadko na pobliski trawnik, gdzie owce nie stanowiły już zagrożenia.

Właściciel owiec odnalazł się

Gdy zwierzęta były już bezpieczne, rozpoczęła się druga część interwencji – ustalenie, skąd wzięły się na ulicy i kto jest ich właścicielem. Policjanci rozpoczęli poszukiwania, które na szczęście nie trwały długo. Jak czytamy w komunikacie policji, „po krótkim czasie właściciel zjawił się na miejscu i przejął swoje owieczki pod opiekę”. Cała historia znalazła więc szczęśliwy finał.

