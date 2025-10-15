Sierż. szt. Kamil Szewczyk od wielu miesięcy walczył z ostrą białaczką. Jak wspominają jego koledzy z jednostki, mimo ciężkiej choroby zachował pogodę ducha i ogromną determinację w walce o życie. Był przekonany, że uda mu się wrócić do służby.

Gdy tylko funkcjonariusze z katowickiego Oddziału Prewencji dowiedzieli się o diagnozie Kamila, natychmiast ruszyli z pomocą. Zorganizowano akcję poboru wymazów do bazy dawców szpiku, by znaleźć dla niego tzw. bliźniaka genetycznego. W przedsięwzięcie zaangażowało się wielu policjantów i mieszkańców regionu. Policjant zmarł 14 października. - Jego ostatnią wolą było jednak, aby nie przerywać rozpoczętej akcji i kontynuować ją w imię solidarności z wszystkimi, którzy wciąż czekają na swojego dawcę - informują policjanci.

Oddział Prewencji Policji w Katowicach wraz z Fundacją DKMS organizuje dzień poboru wymazów do bazy dawców szpiku. Celem jest nie tylko uczczenie pamięci Kamila Szewczyka, ale też realna pomoc tym, którzy wciąż walczą z chorobami nowotworowymi krwi. Jak podkreślają policjanci, przekazanie komórek macierzystych to gest solidarności i nadziei – dar życia dla kogoś, kto wciąż czeka na swojego genetycznego bliźniaka.

Dawcą może zostać każda osoba w wieku od 18 do 55 lat, która jest ogólnie zdrowa i mieszka na stałe w Polsce. Zarejestrowanie się w bazie DKMS to prosty, bezpieczny i bezpłatny proces, który może kiedyś uratować czyjeś życie.