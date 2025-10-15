"Walczył do końca". Nie żyje policjant Kamil Szewczyk z Katowic. Miał 38 lat

Jacek Chlewicki
2025-10-15 15:28

Policjanci poinformowali o śmierci swojego kolegi, sierżanta sztabowego Kamila Szewczyka z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Funkcjonariusz zmarł 14 października po ciężkiej chorobie. Miał 38 lat. Kamil Szewczyk przez wiele lat służył w formacji, dając przykład oddania, empatii i poświęcenia wobec drugiego człowieka.

Nie żyje policjant Kamil Szewczyk z Katowic. Miał 38 lat

Autor: Policja Śląska/ Materiały prasowe

Sierż. szt. Kamil Szewczyk od wielu miesięcy walczył z ostrą białaczką. Jak wspominają jego koledzy z jednostki, mimo ciężkiej choroby zachował pogodę ducha i ogromną determinację w walce o życie. Był przekonany, że uda mu się wrócić do służby. 

Gdy tylko funkcjonariusze z katowickiego Oddziału Prewencji dowiedzieli się o diagnozie Kamila, natychmiast ruszyli z pomocą. Zorganizowano akcję poboru wymazów do bazy dawców szpiku, by znaleźć dla niego tzw. bliźniaka genetycznego. W przedsięwzięcie zaangażowało się wielu policjantów i mieszkańców regionu. Policjant zmarł 14 października. - Jego ostatnią wolą było jednak, aby nie przerywać rozpoczętej akcji i kontynuować ją w imię solidarności z wszystkimi, którzy wciąż czekają na swojego dawcę - informują policjanci.

Czytaj też: Aspirant Tomasz Skowronek nie wrócił ze służby. Zginął w tragicznym wypadku

Oddział Prewencji Policji w Katowicach wraz z Fundacją DKMS organizuje dzień poboru wymazów do bazy dawców szpiku. Celem jest nie tylko uczczenie pamięci Kamila Szewczyka, ale też realna pomoc tym, którzy wciąż walczą z chorobami nowotworowymi krwi. Jak podkreślają policjanci, przekazanie komórek macierzystych to gest solidarności i nadziei – dar życia dla kogoś, kto wciąż czeka na swojego genetycznego bliźniaka.

Dawcą może zostać każda osoba w wieku od 18 do 55 lat, która jest ogólnie zdrowa i mieszka na stałe w Polsce. Zarejestrowanie się w bazie DKMS to prosty, bezpieczny i bezpłatny proces, który może kiedyś uratować czyjeś życie.

Pogrzeb policjanta
